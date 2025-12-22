В Ленобласти скорректировали список объектов для налога по кадастровой стоимости

Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области обновил региональный список объектов недвижимости.

Налог на имущество для включенных в перечень объектов будет рассчитываться исходя из их кадастровой, а не балансовой стоимости. Это касается крупных торговых комплексов, соответствующих определенным критериям.

Как пояснила председатель Комитета Марина Тоноян, механизм применяется к торговым объектам площадью свыше тысячи квадратных метров. Важным условием является использование не менее 20 процентов площади для розничной торговли, общественного питания или бытовых услуг.

Как сообщает издание «Невский проспект», в текущем году специалисты ведомства провели инвентаризацию 143 торговых объектов. По ее итогам список был скорректирован: в него добавили 67 новых комплексов и исключили 27.

Таким образом, общее количество объектов в перечне увеличилось на 5 процентов и теперь составляет 813. Расширение списка позволит привлечь в региональный бюджет дополнительные средства.