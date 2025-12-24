Среда, 24 декабря 2025
$79.31 €92.86 ¥11.23
-0.5 C
Санкт-Петербург
Новости

Петербург направит на Кубу машины скорой помощи и легковой автомобиль

Даниил Александров
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

Санкт-Петербург направит гуманитарную помощь на Кубу для трех регионов, пострадавших от урагана «Мелисса». В состав помощи войдут три машины скорой помощи и автомобиль Lada Iskra.

Техника предназначена для трех регионов, пострадавших от урагана «Мелисса».  Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, машины скорой помощи полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, которое было произведено на предприятиях Петербурга. Для удобства кубинских медиков на технику уже нанесены надписи на испанском языке, а также подготовлена специальная видеоинструкция.

Вместе с реанимобилями на Кубу будет направлен легковой автомобиль Lada Iskra, который был собран на «Автозаводе Санкт-Петербург», сообщил Поляков в своем Telegram-канале.

В администрации города подчеркнули, что оказание поддержки и проявление солидарности в трудной ситуации является важной частью международного сотрудничества.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Ученые рассказали о технических ограничениях в поиске внеземного разума

Исследователи назвали ключевые причины, по которым человечество сих пор не нашло признаков внеземных цивилизаций. Основными проблемами ученые считают технические ограничения земной аппаратуры и прерывистый характер возможных космических передач.Технические и методологические препятствияОсновной проблемой в поиске внеземных цивилизаций (SETI) являются ограничения земной наблюдательной техники. Как отмечают специалисты, даже самые совершенные радиотелескопы обладают небольшими углами обзора и работают в условиях мощного космического радиошума.Существующее оборудование позволило детально изучить лишь несколько тысяч звезд из миллиардов, находящихся в галактике Млечный Путь. Для надежного обнаружения искусственного сигнала он должен быть узкополосным, модулированным и нести в себе закодированное сообщение, чтобы выделяться на фоне естественных шумов. По мнению ученых, текущих возможностей может быть недостаточно для уверенной фильтрации таких посланий.Стратегия наблюдений и временной факторЕще одним ключевым аспектом является сама...
Читать далее
Новости

В России разработали новый способ регуляции стресса, сна и веса

Российские ученые запатентовали метод, на основе которого создан портативный гаджет, оказывающий мягкое воздействие на блуждающий нерв — главный «провод связи» между мозгом и внутренними органами. Именно он управляет сердцем, дыханием, пищеварением, чувством сытости и уровнем стресса. Чрескожная стимуляция вагуса снижает уровень стресса, улучшает сон и приводит к потере лишних килограммов.На пресс-конференции, которая прошла в Петербурге, доктор медицинских наук, профессор и ведущий научный сотрудник отдела хирургического лечения интерактивной патологии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Владимир Шварц пояснил, что блуждающий нерв — самый большой и распространённый нерв в организме. «Он регулирует и координирует деятельность сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы. 80% составляют сенсорные волокна, которые собирают информацию от внутренних органов. Это нерв успокоения — он активен, когда мы в...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция погода Россия петербург следствие владимир путин мошенничество прокуратура пулково праздник закон москва деньги нарушения продукты здоровье Новый год ученые штрафы мчс Госдума арест экономика Центральный район снег александр дрозденко пенсионерка автомобили спасатели транспорт аэропорт ресторан шушары ограничения ветер проекты космос автомобиль взятки Александр Колесов

Новости дня

Деньги

Россиянам рассказали о графике выплат и размере пенсий в 2026 году

Наука

В метеорите Оргей впервые найден минерал-носитель аммония

Наука

Ученые поставили под вопрос симметричность Вселенной

Ленинградская область

В Ленобласти работают два общественных экологических инспектора

Ленинградская область

Ленобласть вошла в пятерку лидеров России по цифровой трансформации

Новости

За год из «Почты России» за год уволились около 40 тысяч человек

Новости

Путин наградил Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Медицина

Ретатрутид показал рекордную эффективность в борьбе с ожирением в печени

Наука

Ученые рассказали о технических ограничениях в поиске внеземного разума

Ленинградская область

За три недели декабря на водоемах Ленобласти погибли семь человек

Новости

На Мытнинской набережной начал работать зимний причал

Новости

Служебный автомобиль повредил конструкцию терминала аэропорта Пулково

Новости

Автономные беспилотные трамваи могут выйти на улицы Петербурга к 2030 году

Новости

Россияне просят пресечь использование «схемы Долиной» при продаже автомобилей

Новости

Кресло руководителя ГКУ «Организатор перевозок» занял Виталий Войнов

Новости

Эксперт Аржаков назвал блокировку Telegram без альтернативы социально опасной

Наука

Ученые нашли связь между кефиром и старением иммунитета

Новости

В России могут ввести штрафы и арест за сталкинг

Вне СПб

Омская пенсионерка устроила погром в квартире после провала «Схемы Долиной»

Новости

Критик Бабичев назвал альбом Билана Vector V главным релизом года

Новости

В пятницу Петербург полностью подготовят к встрече Нового года

Новости

За сутки в Ленобласти зафиксировали 69 аварий

Вне СПб

На улицах столицы КНДР появилось больше двух тысяч новых иномарок

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти выявила необоснованное начисление долга за капремонт

Новости

МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре и мокром снеге в четверг

Вне СПб

Бобров обозначил результаты работы по благоустройству в Мещанском районе

Новости

Как католики празднуют Сочельник

Новости

Россиянам рассказали о работе почты и маркетплейсов в новогодние праздники

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb