Петербург направит на Кубу машины скорой помощи и легковой автомобиль

Санкт-Петербург направит гуманитарную помощь на Кубу для трех регионов, пострадавших от урагана «Мелисса». В состав помощи войдут три машины скорой помощи и автомобиль Lada Iskra.

Техника предназначена для трех регионов, пострадавших от урагана «Мелисса». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, машины скорой помощи полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, которое было произведено на предприятиях Петербурга. Для удобства кубинских медиков на технику уже нанесены надписи на испанском языке, а также подготовлена специальная видеоинструкция.

Вместе с реанимобилями на Кубу будет направлен легковой автомобиль Lada Iskra, который был собран на «Автозаводе Санкт-Петербург», сообщил Поляков в своем Telegram-канале.

В администрации города подчеркнули, что оказание поддержки и проявление солидарности в трудной ситуации является важной частью международного сотрудничества.