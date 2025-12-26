Жена опровергла слухи о госпитализации актера Алексея Серебрякова

В сети появилась информация о якобы госпитализации известного актера Алексея Серебрякова из-за обострения хронического бронхита.

Однако супруга артиста категорически опровергла эти сведения в комментарии для издания 360.ru. По словам жены Серебрякова, сообщения не соответствуют действительности, и актер находится дома.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артиста на четыре дня поместили в больницу с симптомами одышки и постоянного кашля, связав это с обострением заболевания на фоне курения. В начале декабря похожая ситуация произошла с информацией о госпитализации актера Бориса Щербакова, которую также опровергла его семья.