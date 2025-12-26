Ленобласть и Республика Таджикистан договорились о расширении сотрудничества

В Доме Правительства Ленинградской области состоялась рабочая встреча председателя комитета по внешним связям региона Олега Коновалова с главой консульского учреждения Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Хуршедом Шерали.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития партнёрских отношений. В качестве следующего практического шага запланирован визит делегации Ленинградской области в Республику Таджикистан в 2026 году. Целью поездки станут переговоры с руководством Хатлонской области и подписание новых соглашений, сообщает «Невский проспект».

Особое внимание в рамках сотрудничества уделяется культурно-гуманитарному направлению. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере образования, в том числе организовывать обучение и стажировки для студентов и преподавателей русского языка из Хатлонской области на базе Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.