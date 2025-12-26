Наследие Кукрыниксов ожило в Ленобласти в формате стрит-арта

В Ленинградской области завершился проект «Сила Кукрыниксов», представивший современную интерпретацию наследия знаменитого советского творческого коллектива. В его рамках на территории региона созданы пять тематических стрит-арт объектов и три выставочных пространства.

Как сообщает allnw.ru, художественные работы размещены в Сосновоборском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Проект реализован «Студией Горгона» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области. Его ключевая цель — познакомить молодежь с историческим художественным контентом через актуальные форматы.

Для вовлечения аудитории была организована серия практических мастер-классов по работе с аэрографом, где участники могли освоить технику уличного искусства. Ближайшие подобные мероприятия запланированы на 27–28 декабря в Сосновом Бору. Проект стал примером успешной адаптации классического сатирического искусства для публичного пространства и новой генерации зрителей.