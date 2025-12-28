Спасатели не выявили угрозы подтопления в Лодейнопольском районе

В Ленобласти спасатели провели мониторинг паводковой обстановки на реке Оять и заявили об отсутствии угрозы подтопления. В двух населенных пунктах зафиксировано снижение уровня воды.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле провела очередной плановый мониторинг ситуации на реке Оять в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В ходе рейда специалисты осмотрели прибрежные территории в деревнях Чегла, Барково, Чашковичи и Доможирово.

По результатам обследования уровень воды в реке у деревень Чегла и Доможирово остался без изменений, тогда как в Барково и Чашковичи было зафиксировано его снижение. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

На основании этих данных спасатели сделали вывод об отсутствии угрозы подтопления жилых и хозяйственных построек в указанных населенных пунктах. Мониторинг паводковой обстановки в районе продолжается.