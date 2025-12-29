Автомобилистам и пешеходам рассказали об альтернативных методах навигации

Эксперты предлагают альтернативные способы навигации для автомобилистов и пешеходов в условиях сбоев спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.

Весной 2025 года многие жители Москвы столкнулись с перебоями в работе навигационных приложений, таких как «Яндекс Навигатор». Причиной проблем стали сбои в работе систем GPS и ГЛОНАСС, а также возможное целенаправленное заглушение сигналов.

Современные смартфоны и навигаторы оснащены технологиями, позволяющими определять местоположение без спутникового сигнала. Одна из них — LBS (Location-based service), которая использует данные о подключении к вышкам сотовой связи и точкам доступа Wi-Fi для вычисления примерных координат пользователя. В условиях плотной городской застройки точность этого метода часто бывает достаточной для базовой навигации.

При возникновении проблем со спутниковым позиционированием можно вручную отключить GPS-модуль в устройстве. В этом случае автоматически активируется определение местоположения по сотовым сетям и Wi-Fi. Для работы онлайн-карт при таком подходе необходимо наличие интернет-соединения. Точность будет ниже, но метод позволяет не потерять ориентацию в пространстве, сообщает 110km.ru.

Для профессионального использования существуют специальные транспортные системы, например «Диптих», оснащенные трекерами, поддерживающими несколько навигационных систем одновременно (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS). Если одна из систем недоступна, устройство продолжает получать данные с других. Программное обеспечение анализирует всю поступающую информацию, отсеивает ошибочные координаты и сопоставляет их с показаниями инерционных датчиков, что позволяет точно определять местоположение даже в условиях сильных помех. Таким образом, даже при сбоях основных систем существуют рабочие альтернативы для ориентации в городе.