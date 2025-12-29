Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для сотрудников МЧС других стран

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий категории получателей пенсии за выслугу лет. Документ распространяет условия пенсионного обеспечения на лиц, служивших в органах МЧС других государств, с которыми у РФ есть соответствующие соглашения.

Расширение круга получателей

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в порядок пенсионного обеспечения за выслугу лет. Документ распространяет действие соответствующего законодательства на граждан, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.

Важным условием является наличие между Россией и этими странами международных соглашений, регулирующих данные вопросы.

При этом, если пенсионер из числа таких лиц вновь поступает на службу в аналогичные ведомства иностранного государства, выплата ему российской пенсии на этот период приостанавливается.

Отдельные положения для новых регионов

Закон также вносит коррективы в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации». Эти изменения направлены на обеспечение пенсионеров из новых регионов России по общефедеральным нормам.

Отдельно оговаривается положение лиц, которые служили в силовых структурах одной из недружественных стран, включая армию, полицию, Национальную гвардию и спецслужбы, в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. В стаж для начисления пенсии засчитывается только период службы или иной приравненной к ней деятельности до 11 мая 2014 года включительно.

Получатели пенсии

Военные выходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет или состоянию здоровья. Право на выплаты после ухода со службы имеют военнослужащие органов внутренних дел, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии при наличии определенного стажа. Пенсию по потере кормильца могут получать и родственники погибшего военнослужащего.

Военное пенсионное обеспечение делится на три типа: за выслугу лет, по состоянию здоровья и по потере кормильца. Эти выплаты различаются по основаниям назначения, размеру и порядку получения.

Пенсия за выслугу лет назначается при достижении воинского стажа 20 и более лет либо при достижении возраста 45 лет с общим трудовым стажем от 25 лет, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба.