Международный фестиваль балета Dance Open представил видеоверсию гала-концерта

С 30 октября на платформе VK Видео доступна для просмотра видеоверсия гала-концерта звезд международного фестиваля балета Dance Open, состоявшегося в апреле 2025 года в Санкт-Петербурге. Запись будет доступна в официальном сообществе фестиваля до конца года.

Как сообщили организаторы, гала-концерт, прошедший на основной сцене Александринского театра, стал кульминационным событием XXIV сезона фестиваля. В нем приняли участие 153 ведущих солиста мировых балетных трупп, включая артистов Мариинского и Большого театров, Национального балета Венгрии, Grands Ballets Canadiens и других коллективов. Среди участников были Татьяна Мельник, Мотоми Кийота, Анастасия Сташкевич, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Кристина Шапран и дуэт Лусии Лакарры с Мэтью Голдингом.

Программа концерта объединила классические и современные хореографические работы, включая постановки Мариуса Петипа, Агриппины Вагановой, Эдваарда Льянга, Мауро де Кандии, Ольги Лабовкиной, Александра Сергеева и Юрия Посохова. Фестиваль Dance Open, признанный крупнейшим в России, проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.