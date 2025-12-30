В Ленобласти стартовал международный фестиваль спортивного кино

В Ленинградской области с 22 декабря по 15 февраля проходит Международный фестиваль спортивного кино.

Мероприятие организовано в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» и охватит все районы региона, а показы состоятся на площадках образовательных учреждений и домов культуры. Об этом сообщает allnw.ru.

В программу фестиваля включены пять картин, посвященных темам преодоления и побед. Зрители увидят художественную драму «Белый снег», документальные фильмы «Снежные псы», «Камчадалка» и «Обгоняй ветер», а также новую художественную ленту «Роднина» о легенде фигурного катания.

Трехкратная олимпийская чемпионка, координатор партпроекта «Детский спорт» Ирина Роднина подчеркнула значимость таких кинопросмотров для молодежи. Она отметила, что фильмы формируют ценности, гордость и любовь к своему делу и Родине, а также могут помочь ребятам в выборе вида спорта. Фестиваль призван вдохновить подрастающее поколение на спортивные достижения.