Четверг, 1 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-12.2 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Плата за ЖКУ в Ленобласти вырастет в два этапа в течение 2026 года

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С 1 января в Ленинградской области вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост платежей для населения составил 1,7%.

Согласно информации Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, плата за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году изменится дважды. Первая корректировка вступила в силу с 1 января, привела к росту сумм в квитанциях в среднем на 1,7%.

По расчетам экспертов, для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 квадратных метра, плата за январь окажется выше на 118 рублей по сравнению с декабрем 2025 года.

Второе повышение тарифов запланировано с 1 октября 2026 года. Общий рост цен на коммунальные услуги составит 9,2%. В разрезе отдельных услуг изменение тарифов будет следующим: холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 9,4%, горячее водоснабжение (теплоноситель) — на 9,8%, тепловая энергия — на 10,3%, отопление — на 7,5%.

Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 11-11,33%. Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличится на 9,2%, а тарифы на газ — от 9,32% до 9,51%.

В результате осеннего повышения плата за ЖКУ для семьи из трех человек в регионе станет выше на 749 рублей по сравнению с январскими показателями.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Дропперов по делу Ларисы Долиной обязали выплатить певице 49 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле постановил взыскать в пользу певицы Ларисы Долиной почти 49 миллионов рублей с девяти так называемых дропперов, чьи банковские счета были использованы мошенниками для хищения ее денег.Общая сумма взыскания с каждого из фигурантов, проживавших в Йошкар-Оле, составила 48 млн 950 тыс. рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС. Согласно решению суда, с каждого из ответчиков взысканы деньги не в равных долях: от 3 до 13,5 млн рублей.Предыстория мошенничестваКак ранее сообщалось, в апреле 2025 года Лариса Долина, следуя указаниям телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, перевела свои сбережения, в том числе вырученные от продажи квартиры, на предоставленные ей банковские счета.Часть этих счетов была открыта дропперами — лицами, предоставившими свои реквизиты для незаконных операций, — буквально за...
Читать далее
Новости

Плоская Земля, духи и теории заговора: как опыт формирует необычные убеждения

Попытка «Безумного» Майка Хьюза в 2020 году достичь космоса на самодельной ракете, чтобы лично убедиться в форме Земли, является крайним, но показательным примером того, как люди могут приходить к экстраординарным убеждениям.С точки зрения эволюционной антропологии, повсеместное распространение таких верований, противоречащих научным данным, представляет собой загадку. В новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, предлагается объяснение: люди начинают верить в плоскую Землю, духов или теории заговора по тем же причинам, что и во что-либо еще — их опыт заставляет их думать, что эти убеждения верны.Ограниченность традиционных объясненийТрадиционно социологи и психологи объясняли подобные верования двумя факторами, не связанными с непосредственным опытом:Когнитивные искажения: например, склонность видеть преднамеренность и разумный замысел в случайных событиях, что может лежать в основе веры в...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция суд погода авария Россия петербург метро мигранты происшествие владимир путин пулково закон москва деньги США кино бюджет Новый год ученые штрафы Госдума театр банки мосты ребенок опросы школа пенсии тарифы мусор александр дрозденко налоги дворцовая площадь автомобили транспорт нападение михаил леус аэропорт ограничения космос Россельхознадзор общественный транспорт

Новости дня

Город

За новогоднюю ночь общественный транспорт перевез около 170 тысяч петербуржцев

Новости

Автомобиль перевернулся и оказался в кювете у деревни Кулаково

Наука

Средняя по силе магнитная буря произойдет в ночь на пятницу

Город

Накануне Нового года петербуржцы жаловались на скопления мусора

Новости

Первый день 2026 года встретил петербуржцев морозами

Ленинградская область

Почти сто жителей Ленобласти сыграли свадьбы в новогоднюю ночь

Город

Больше 3,5 дворников вышли на улицы Петербурга после новогодней ночи

Деньги

Цифровой рубль начнут внедрять в бюджетный процесс с 2026 года

Наука

Астроном опроверг слухи о возвращении кометы 3I/ATLAS к Земле

Новости

В 2026 году россиян ждут индексация пенсий, новый МРОТ и НДФЛ

Деньги

С января ставка НДС в России увеличится до 22%

Новости

Лиса пришла встречать Новый год с жителями Шуваловского проспекта

Новости

В первый день нового года в Пулково задерживаются 18 авиарейсов

Новости

Сказочные сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг

Город

С января в Петербурге действуют закон о комплексном развитии территорий

Новости

С января вступил в силу закон о профессиональном обучении для не сдавших ГИА

Новости

Водителей предупредили о крупных штрафах за езду с просроченными правами

Новости

Лариса Долина пожелала россиянам, чтобы год Лошади «не лягался»

Новости

Петербуржцы встречали Новый год на Дворцовой даже без концерта

Новости

Британцы считают «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

Дети

В России запустят эксперимент по проверке счетов для получения детского пособия

Культура

На Кубани на 53-м году жизни скончалась актриса театра Ольга Малющева

Культура

Студия «Ленфильм» станет центром патриотического кино

Новости

Рената Литвинова в Париже оштрафована за кормление голубей

Новости

Мария Захарова представила песню Киркорова на свои слова

Деньги

Эксперт назвал сумму, при снятии которой банкомат может заблокировать операцию

Новости

Москва и Петербург лидируют по посещению ресторанов в предновогоднем декабре

Новости

Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге зажгут праздничную подсветку

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb