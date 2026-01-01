Плата за ЖКУ в Ленобласти вырастет в два этапа в течение 2026 года

С 1 января в Ленинградской области вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост платежей для населения составил 1,7%.

Согласно информации Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, плата за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году изменится дважды. Первая корректировка вступила в силу с 1 января, привела к росту сумм в квитанциях в среднем на 1,7%.

По расчетам экспертов, для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 квадратных метра, плата за январь окажется выше на 118 рублей по сравнению с декабрем 2025 года.

Второе повышение тарифов запланировано с 1 октября 2026 года. Общий рост цен на коммунальные услуги составит 9,2%. В разрезе отдельных услуг изменение тарифов будет следующим: холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 9,4%, горячее водоснабжение (теплоноситель) — на 9,8%, тепловая энергия — на 10,3%, отопление — на 7,5%.

Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 11-11,33%. Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличится на 9,2%, а тарифы на газ — от 9,32% до 9,51%.

В результате осеннего повышения плата за ЖКУ для семьи из трех человек в регионе станет выше на 749 рублей по сравнению с январскими показателями.