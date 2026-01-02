Полицейские задержали водителя отечественного авто за дрифт в Пушкине

Водитель автомобиля «ГАЗ» был задержан сотрудниками Госавтоинспекции после того, как в Интернете распространилось видео его опасной езды по заснеженной площади в Пушкине.

В первый день 2026 года в сети появилось видео, на котором зафиксирован дрифт автомобиля марки «ГАЗ» на заснеженной Привокзальной площади в Пушкине. На записи видно, как водитель совершал круговые движения, создавая потенциальную угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и в течение нескольких часов установили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний петербуржец.

В отношении молодого человека составлены административные протоколы по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также молодой человек был направлен на медицинское освидетельствование для установления возможного состояния опьянения. Сам автомобиль был помещен на специализированную стоянку для проведения дальнейших экспертных исследований.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Если следствие установит, что поведение водителя создавало реальную опасность для окружающих, ему может грозить уголовное наказание.