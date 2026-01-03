В Петербурге задержали нетрезвого водителя каршеринга

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, управлявшего автомобилем каршеринга в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 2 января около 18:30. На Бронницкой улице росгвардейцы остановили указанный прохожим автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина не смог предъявить ни удостоверения личности, ни водительских прав, а также не предоставил документов, подтверждающих законность использования машины каршеринга.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Его передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.