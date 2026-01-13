Пенсии работающих и неработающих россиян могут сравняться к 2030 году

В 2026 году разница между средними пенсиями работающих и неработающих россиян может сократиться до минимума в 2–3 тысячи рублей.

Согласно прогнозам аналитиков, после январской индексации на 7,6% и перерасчета средняя выплата работающему пенсионеру составит 25–26 тысяч рублей. Для неработающих этот показатель приблизится к 28–28,5 тысячам.

Эксперты ожидают, что при сохранении текущей динамики выплаты для двух категорий могут сравняться уже к 2030 году. Однако сближение усредненных цифр не отменяет ключевого вопроса: обе суммы остаются недостаточными для обеспечения комфортной жизни в большинстве регионов России. Пенсионная система продолжает выполнять функцию социального пособия, а не полноценной замены утраченного трудового дохода.

Проблема регионального неравенства по-прежнему стоит достаточно остро. Например, средняя пенсия в Чукотском автономном округе составляет почти 40 тысяч рублей, тогда как в ряде республик Северного Кавказа и некоторых южных регионах она может быть на 18% ниже среднероссийского показателя. Эта диспропорция заложена в самой системе через разный размер прожиточного минимума пенсионера, который служит минимальной границей для выплат.

Возобновление индексации для работающих пенсионеров устраняет одну конкретную несправедливость, но не решает системных проблем. Индексация часто отстает от реального роста цен, особенно в удаленных регионах. Сама система пенсионных баллов имеет жесткий верхний предел, не позволяющий увеличить будущие выплаты даже при высокой официальной зарплате.