Вяльбе заявила об отказе FIS в выдаче нейтрального статуса российским лыжникам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не будет выдавать нейтральный статус российским спортсменам.

По ее словам, FIS прекратила выдачу нейтрального статуса российским лыжникам для участия в международных соревнованиях. Как отметила Вяльбе в беседе с ТАСС, российские спортсмены со статусом уже выступают и больше его никому не присвоят.

Известно, что другие лыжники уже получили отказ от международной федерации, а некоторые до сих пор ждут ответа. На текущий момент нейтральный статус среди россиян получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты на участие в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.