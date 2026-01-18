Взыскание долгов за ЖКХ переведут на цифровую платформу в 2028 году

В России планируют полностью перевести процесс информирования и взыскания долгов за коммунальные услуги на цифровую платформу ГИС ЖКХ с 2028 года.

К 2028 году государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) должна стать главной цифровой платформой. Она будет информировать граждан о долгах за коммунальные услуги и обеспечивать их взыскание. Для этого к февралю 2028 года планируется принять соответствующий федеральный закон.

Система будет направлять гражданам информацию о текущей или просроченной задолженности. Она также автоматически подготовит документы для ее взыскания — как в судебном, так и во внесудебном порядке. Соответствующая информация содержится в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса.

Информация для должников будет поступать в их личные кабинеты на портале госуслуг. Параллельно мировые судьи смогут в электронном виде принимать из ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности. Это позволит избежать бумажных запросов в различные инстанции. Перевод процессов в цифровой формат повысит информированность граждан, сократит сроки взыскания и оптимизирует нагрузку на суды.

В настоящее время в 17 регионах уже проходит эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за ЖКХ. Он стартовал в 2025 году.