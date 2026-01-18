Священник Антоний Киндяков не советует купать детей в проруби на Крещение

Священник и отец пятерых детей Антоний Киндяков не рекомендует родителям окунать детей в прорубь на Крещение. По его словам, главное в празднике — участие в богослужениях, а не моржевание.

Киндяков рассказал с ТАСС, что не стал бы окунать своих детей в прорубь в морозную крещенскую ночь. Он считает подобную практику странной и призвал других родителей проявлять максимальную осторожность, принимая такие решения.

Взрослый человек вправе самостоятельно решать вопрос о купании, исходя из состояния своего здоровья. Однако в отношении детей необходимо действовать более осмотрительно, считает священнослужитель.

Антоний Киндяков также напомнил, что главным смыслом праздника Крещения Господня является участие в церковных таинствах и посещение богослужений. В отличие от зимнего купания, они не могут нанести вред детскому здоровью.