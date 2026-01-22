В Петербурге задержаны шесть человек по делу о взятках в электросетевой компании

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали шесть подозреваемых в получении и даче взяток при технологическом присоединении объектов к сетям. Сумма полученных взяток составляла от 190 до 432 тысяч рублей.

Следственный отдел Приморского района Северной столицы возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников энергосетевых компаний. Заместитель начальника Сертоловского района электрических сетей, старшие мастера и ведущий специалист отдела подготовки ТУ и ТЗ обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Также уголовные дела возбуждены в отношении 37-летнего взяткодателя и посредника.

Согласно предварительной версии следствия, заместитель начальника района электрических сетей с февраля по апрель 2025 года получил через посредника 350 тысяч рублей. Эти средства предназначались за ускорение процедуры установки приборов учета во Всеволожском районе.

Остальные обвиняемые с помощью служебных полномочий получали деньги за различные незаконные услуги. В их число входили сокращение сроков допуска счетчиков, подключение энергопринимающих устройств, фактическое присоединение к сетям, а также содействие в получении приоритетных точек подключения.

Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для полного установления обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.