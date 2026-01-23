Долина оплатила задолженность по ЖКХ за спорную квартиру в Хамовниках

Лариса Долина погасила задолженность по коммунальным услугам за спорную квартиру в Хамовниках.

Урегулирование вопроса по коммунальным платежам

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила ТАСС, что певица Лариса Долина полностью полностью оплатила жилищно-коммунальные услуги за квартиру в Ксеньинском переулке.

По словам адвоката, оплата проведена и за последний расчетный период. В связи с этим у новой владелицы квартиры претензий по данной статье не имеется.

Ранее сторона Лурье анонсировала подготовку искового заявления о взыскании с Долиной судебных издержек, включая затраты на государственные пошлины, услуги адвокатов и отчет об оценке недвижимости.

Завершение процедуры выселения и планы на квартиру

Процесс освобождения певицей квартиры завершился передачей ключей адвокату Полины Лурье. Как сообщила Свириденко, процедура прошла без инцидентов, а ключи были отданы добровольно, после чего Федеральная служба судебных приставов прекратила соответствующее исполнительное производство.

При этом новая владелица недвижимости не планирует немедленно заезжать в полученное жилье. По словам адвоката, Лурье намерена сначала провести в квартире ремонт. Юрист также усомнилась, что ее доверительница лично посетит помещение в ближайшее время, отметив, что она сама внимательно осмотрела объект.

Прекращение исполнительного производства

Федеральная служба судебных приставов официально прекратила исполнительное производство по делу о выселении Ларисы Долиной. Данные об этом были опубликованы на официальном портале ведомства 21 января. Основанием для закрытия производства послужило исполнение решения Хамовнического районного суда Москвы, которое обязывало певицу освободить помещение.

История судебного конфликта

Судебный спор возник вокруг квартиры, которую Лариса Долина продала в 2024 году под давлением мошенников за 112 миллионов рублей. Покупательницей выступила предприниматель Полина Лурье.

Изначально суд первой инстанции признал сделку недействительной, вернув право собственности Долиной. Однако вышестоящие инстанции, включая Верховный суд РФ, признали право собственно за Лурье.

В декабре 2025 года Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Адвокат Долиной ранее подтверждал намерение вернуть Лурье полученные от продажи средства.