В Петербурге развернули подготовку к строительству развязки для ВСМ

В Санкт-Петербурге стартовали активные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Северной столицей и Москвой. На городском участке идет подготовка земляного полотна и демонтаж строений.

В среду, 28 января, участники совещания под председательством вице-премьера Виталия Савельева обсудили ход строительства ВСМ. В мероприятии принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, ВСМ уже перешла в стадию масштабной стройки. Работы ведутся в Московской и Тверской областях, а на остальных участках проходят подготовительные мероприятия. Петербург активно включен в реализацию проекта.

На городском участке, где планируют построить железнодорожную развязку, началась подготовка к возведению подпорных стен. Параллельно ведется укладка земляного полотна и демонтаж существующих нежилых строений. Одной из ключевых задач станет обеспечение полноценной связи новой магистрали с автодорожной сетью Санкт-Петербурга, подчеркнул Поляков в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор также рассказал, что Северная столица участвует в проекте и как крупный промышленный центр. На рельсосварочном предприятии № 1 уже ведется сварка рельсов для магистрали.

По словам Полякова, проект ВСМ имеет первостепенную важность для городской агломерации и всей страны. Он входит в программу «10 приоритетов развития Петербурга» и сможет дать новую жизнь для целых районов города.