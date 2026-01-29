Новый состав «Балтиец» прибыл в электродепо «Автово» для обкатки

Метрополитен Санкт-Петербурга получил второй шестивагонный состав «Балтиец» для Второй линии. Поезд уже прибыл в электродепо «Автово» и готовится к обкатке.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, состав был изготовлен Октябрьским электровагоноремонтным заводом. Он прошел полную техническую проверку, в ходе которой специалисты протестировали электрооборудование, дверные блоки, системы безопасности, а также оснащение и отделку пассажирских салонов.

Первый состав этой серии уже находится на этапе обкатки на Второй линии метрополитена. Параллельно на заводе продолжается сборка следующих составов — 46-го и 47-го, которые также предназначены для этой линии.

Всего в рамках договора с метрополитеном планируется поставить 950 новых вагонов для обновления подвижного состава.