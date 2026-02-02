Финансирование программы благоустройства в Ленобласти увеличили на 150 млн

Объем финансирования программы благоустройства в Ленинградской области увеличен на 150 миллионов рублей. Эти средства позволят включить в план на 2026 год шесть новых общественных пространств.

Соответствующее решение было оформлено постановлением, которое подписал губернатор Александр Дрозденко. Теперь общее число территорий, которые планируется привести в порядок в текущем году, достигнет 169.

Работы будут финансироваться из нескольких источников. Основную часть средств в размере 1,2 миллиарда рублей выделяет национальный проект «Инфраструктура для жизни». Еще 715 миллионов рублей составляют средства от конкурсных проектов, а на программу благоустройства дворов зарезервировано 555 миллионов рублей, сообщает «Невский проспект».

Практическая реализация начнется весной и должна завершиться осенью 2026 года. Контроль за исполнением программы возложен на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласть.