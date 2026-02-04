Цена квартиры Долиной в Юрмале превышает 27,4 миллиона рублей

Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском городе Юрмала в 2010 году. На данный момент активы артистки в Латвии заморожены из-за санкций Евросоюза.

Квартира в Латвии

Народная артистка России Лариса Долина является владелицей квартиры в курортном городе Юрмала на территории Латвии. Недвижимость была приобретена в 2010 году с использованием ипотечного кредита. Общая площадь жилья составляет 123,9 квадратного метра. Квартира расположена в непосредственной близости от берега Рижского залива, сообщает РИА Новости.

По текущим рыночным оценкам, ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей. Однако 2024 году финансовые активы и имущество певицы на территории Латвии были заблокированы. Эта мера последовала после включения имени Ларисы Долиной в санкционный список Европейского союза.

Анализ предложений на латвийских онлайн-площадках по продаже недвижимости показывает, что в том же доме, где находится квартира артистки, в настоящее время выставлено на продажу несколько объектов. Цены на них варьируются в диапазоне от 220 до 275 тысяч евро в зависимости от площади и состояния.

Судебный спор вокруг московской квартиры

Информация о латвийской недвижимости появилась после длительного и публичного судебного разбирательства, связанного с другой собственностью певицы. Речь идет о квартире в московском районе Хамовники. Весной и летом 2024 года Долина стала жертвой масштабного мошенничества. Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками силовых ведомств, под психологическим давлением вынудили ее перевести 175 миллионов рублей на подконтрольные счета, а также организовать продажу своей квартиры. Недвижимость, рыночная стоимость которой оценивалась выше 138 миллионов рублей, была продана за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье.

Позже Долина обратилась в суд с иском о признании этой сделки недействительной, утверждая, что считала ее фиктивной в рамках легенды, созданной мошенниками. Первоначальные судебные решения были вынесены в пользу певицы, что возвращало ей право собственности, но оставляло покупательницу без денег и без жилья.

Однако в декабре 2025 года высшая судебная инстанция пересмотрела дело, вынеся вердикт в пользу Полины Лурье. Это решение позволило начать процедуру законного выселения Долиной. Адвокат артистки Мария Пухова в середине декабря 2025 года подтвердила готовность вернуть Лурье 112 миллионов рублей. В январе 2026 года стало известно о закрытии исполнительного производства о выселении.

Искусственный пруд в Подмосковье

Одновременно с жилищными спорами имя Ларисы Долиной фигурировало в другом имущественном вопросе. В конце января 2026 года в прокуратуру Московской области поступило обращение от саратовского предпринимателя. В своем заявлении он указал на возможное нарушение водного законодательства.

По его мнению, искусственный пруд, жилой дом, гараж и другие строения певицы на ее подмосковном участке расположены в прибрежной защитной полосе водного объекта.

Закон устанавливает для таких зон особый режим использования, который может ограничивать или запрещать капитальное строительство. Заявитель потребовал провести проверку и привлечь артистку к административной ответственности.