Казахстанскому и российскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, для соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Решение правоохранительных органов

Въезд на территорию России комику Нурлану Сабурову запрещен на 50 лет. Данное решение было принято на основании совокупности факторов. Основными причинами названы обеспечение национальной безопасности страны, необходимость соблюдения действующего законодательства, а также защита традиционных духовно-нравственных ценностей.

В поле зрения правоохранителей попали финансовые операции комика, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, Нурлан Сабуров пытался легализовать через посредников деньги, заработанные в России. Кроме того, ему принадлежит имущество на территории страны общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей. Эти и другие обстоятельства были учтены при принятии итогового решения.

Публичная деятельности

Имя Нурлана Сабурова ранее уже попадало в информационное поле в связи с рядом инцидентов за рубежом. В апреле 2022 года во время его выступления в Сан-Франциско произошел провокационный инцидент. Неизвестная женщина в белом платье, на которое была нанесена красная краска, имитирующая кровь, попыталась подняться на сцену.

Сабуров отреагировал на произошедшее, задав вопрос о происхождении красных пятен на платье. После того как женщину вывели из зала, комик продолжил выступление, сделав ироничное замечание о том, что зря привел на концерт жену.

Аннулирование статуса и сроки запрета

Аннулирование документов носит комплексный характер. В случае наличия разрешения на временное проживание (РВП) оно аннулируется, что влечет за собой потерю статуса временно проживающего. Это означает утрату права на работу без патента в регионе выдачи РВП, права на бесплатную медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Весь период проживания по РВП при этом обнуляется.

Аналогично аннулируется и вид на жительство (ВНЖ). Иностранец теряет статус постоянно проживающего и все связанные с ним права, включая свободное перемещение и выбор места жительства в пределах страны, право на работу в любом регионе РФ без дополнительных разрешений, социальные льготы наравне с гражданами России. Также аннулируются любые действующие российские визы. Легальное право на трудовую деятельность прекращается с аннулированием разрешения на работу или патента.

Длительность запрета на въезд, как в данном случае — 50 лет, напрямую зависит от основания его установления и тяжести нарушения. Срок в 50 лет, существенно превышающий стандартные периоды, указывает на то, что решение может быть отнесено к категории нежелательности пребывания, связанной с вопросами национальной безопасности.

Закон устанавливает стандартные сроки запрета на въезд. Это 3 года за неоднократные административные нарушения или превышение срока пребывания до 180 суток, 5 лет за более длительное нарушение сроков или незаконную трудовую деятельность, а также 10 лет за грубые нарушения миграционного режима. Бессрочный запрет применяется в случаях, связанных с угрозой государственной безопасности или террористической деятельностью.