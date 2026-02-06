ДТП со скорой в Петербурге привлекло внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием скорой помощи в Санкт-Петербурге. В результате столкновения пострадали медики, ребенок и его мать.

Согласно предварительным данным, в феврале 2026 года водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и допустил столкновение со спецтранспортом, двигавшимся с включенными сигналами.

В результате аварии два фельдшера, малолетний пациент и его мать получили травмы. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Поручение о возбуждении дела было направлено руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу. Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий, а также его результатах. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.