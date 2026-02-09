Блогер Костоев выступил против идеи запрета порносайтов для бездетных россиян

Блогер Керим Костоев раскритиковал инициативу депутата Государственной думы о запрете доступа к порносайтам для бездетных граждан. Вместо запретов он предложил ввести систему грамотного полового воспитания в учебных заведениях.

Инициативу выдвинула заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой. По мнению депутата, подобный контент снижает у молодежи интерес к реальным отношениям и созданию семьи, что негативно влияет на демографическую ситуацию.

В беседе с 360.ru Костоев выступил с критикой данного предложения. Он заявил, что любые запретительные меры провоцируют агрессию в обществе и не решают корень проблемы. По его наблюдениям, современная молодежь имеет иное отношение к подобному контенту и часто видит в жизни более интересные вещи.

Многие представители этой возрастной группы вообще не интересуются порнографией, а романтические отношения строят через совместный досуг, а не традиционные ухаживания, добавил блогер.

В качестве альтернативы Костоев предложил внедрить систему грамотного и комплексного полового воспитания в школах и вузах. По его мнению, именно просветительская работа, а не новые запреты, способна положительно повлиять на ситуацию, в то время как ограничения могут ее только усугубить.