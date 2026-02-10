Вторник, 10 февраля 2026
На Авито проходит распродажа «Хватамба»

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

С 9 февраля по 8 марта на платформе Авито проводится этап федеральной распродажи «Хватамба». В ходе акции на многочисленные товары предоставляются скидки, а среди покупателей разыгрывается денежный приз в один миллион рублей.

Как сообщают в Авито, специальная система контролирует обоснованность снижения цен. Алгоритм анализирует изменение стоимости товаров и не допускает к участию те позиции, цена на которые была искусственно повышена перед началом акции.

К участию в «Хватамбе» допускаются проверенные продавцы — как компании, так и частные лица, имеющие высокий рейтинг на платформе. Они могут предлагать товары со скидкой в ключевых категориях: одежда и обувь, электроника, автозапчасти, товары для дома и дачи.

Эффективность подобных акций подтверждается результатами прошлой осенней распродажи. Тогда общий оборот составил 11,4 млрд рублей, а экономия покупателей достигла 1,2 млрд рублей. Средняя стоимость одного чека была равна 7000 рублей при ежедневном количестве покупок около 63,5 тысяч.

Наиболее востребованными категориями в прошлый раз стали одежда, обувь и аксессуары (37% от всех продаж). Далее следовали автозапчасти (15%) и товары для хобби (8%). В первую пятерку также вошли мебель (6%) и аудио- и видеотехника (5%).

