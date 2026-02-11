Сергей Миронов потребовал вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой вернуть прежний пенсионный возраст. Парламентарий также потребовал пересмотреть методику расчета выплат, ориентируясь на реальные потребности пенсионеров, а не на прожиточный минимум.

В ходе обсуждения пенсионной политики Сергей Миронов подверг резкой критике текущую модель и рекомендации, адресованные россиянам по формированию личных накоплений. По его мнению, советы откладывать средства на старость не решают системных проблем, а лишь маскируют неспособность государства обеспечить достойный уровень жизни пожилых граждан.

Политик также поставил под сомнение предложения о работе на десять лет дольше в обмен на двукратное увеличение пенсии. По его словам, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России не достигает 68 лет.

В качестве первоочередных мер Миронов назвал возвращение прежних возрастных границ выхода на пенсию, установленных до реформы 2019 года. Он также призвал изменить философию расчета пенсионного обеспечения: ориентироваться не на формальный прожиточный минимум, а на реальную оценку базовых потребностей пенсионера, которую парламентарий оценивает примерно в 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «Москва.ру».

Кроме того, пенсия должна составлять не меньше 40% утраченного заработка, что соответствует международным стандартам. Отдельное требование касается своевременной индексации по фактической, а не по заниженной официальной инфляции.