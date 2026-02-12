Четверг, 12 февраля 2026
Бизнес-вести

Смартфон от Apple единственный показал рост продаж в КНР за месяц

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Аналитическая компания Counterpoint Research зафиксировала рост продаж iPhone 17 в Китае на 8% в январе, что сделало Apple единственным крупным вендором с положительной динамикой на сокращающемся рынке. Доля компании достигла примерно 20%, сравнявшись с показателями Huawei.

Динамика рынка и позиции игроков

Согласно данным Counterpoint, общий объем китайского рынка смартфонов в январе снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами спада аналитики называют сокращение государственных программ субсидирования и смещение сроков празднования Китайского Нового года.

Все ведущие китайские производители зафиксировали серьезное падение продаж. На этом фоне Apple продемонстрировала уверенный рост, увеличив годовую выручку от продаж iPhone на 8%. Рыночная доля компании достигла наивысшего уровня за последние пять лет для января месяца, сообщает Bloomberg.

Таким образом, американский производитель разделил лидерство с Huawei, каждая из компаний контролирует около пятой части рынка. Успех был обеспечен флагманской серией iPhone 17, запущенной в сентябре 2025 года. Поставки устройств резко выросли в праздничный период, что позволило Apple зафиксировать лучшие исторические показатели продаж iPhone в Китае.

Факторы роста

Аналитики Counterpoint выделяют несколько ключевых факторов, обеспечивших рост Apple. Важную роль сыграло включение базовой версии iPhone 17 в программу государственных субсидий. Это повысило привлекательность устройства с точки зрения соотношения цены и качества и привело к увеличению продаж на 9% по сравнению с декабрем.

Эксперты отмечают, что на серию iPhone 17 до сих пор предлагалось ограниченное количество скидок и ценовых акций. Данный факт свидетельствует о наличии у Apple пространства для дальнейших ценовых корректировок или дополнительной оптимизации маржинальности. Конкуренты Apple пока не вступили в наиболее активную фазу рекламных кампаний.

По мнению аналитиков, основным драйвером сезонных продаж станет фестиваль Лунного Нового года, который приходится на февраль. Потребительские настроения в Китае остаются сдержанными, что создает дополнительные сложности для локальных производителей, которые в предыдущем году пользовались преимуществами от щедрых программ субсидирования более доступных устройств.

Расширение линейки

На фоне успеха текущих моделей Apple готовится к расширению серии iPhone 17. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания может представить бюджетную версию iPhone 17e в период с 19 по 28 февраля.

Согласно предварительным данным, новинка получит ряд существенных улучшений по сравнению с предшественником. Ожидается поддержка MagSafe — технологии магнитного крепления аксессуаров и беспроводной зарядки, которая отсутствовала в iPhone 16e. Аппаратной основой станет процессор Apple A19, приближающий бюджетную модель по производительности к стандартному iPhone 17.

