Полиция проверила 25 магазинов в Приморском районе в поисках мигрантов-нелегалов

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели рейд в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проверке подверглись 25 объектов розничной торговли продовольственной продукцией и прилегающие к ним территории.

В среду правоохранители проверили свыше 300 человек, из которых 64 являются иностранными гражданами. Нарушители миграционных норм были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Также сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы проверили частную охранную деятельность на предприятиях. В отношении троих охранников составлены административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства подчеркнули, что подобные рейды носят системный характер и находятся на особом контроле руководства.