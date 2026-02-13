Принц Гарри не сдержал слез на встрече с семьями жертв соцсетей

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, обращаясь к семьям британцев, потерявших детей и подавшим в суд на IT-компании. Герцог Сассекский поддержал родителей в их борьбе против вредоносного влияния соцсетей на молодежь.

В Лос-Анджелесе прошла встреча принца Гарри с семьями, чьи дети погибли из-за последствий использования социальных сетей. Родственники утверждают, что мессенджеры вызывают привыкание и наносят ущерб психике подростков.

Гарри обратился к собравшимся с дрожью в голосе и с трудом сдерживая слезы. Он заявил, что никто из присутствующих не должен был здесь находиться и поблагодарил их за все, что они сделали.

Принц назвал происходящее битвой Давида против Голиафа и предупредил, что ложь ответчиков обесценивает жизни детей. Юристы владельцев платформ тем временем отвергают все обвинения, сообщает The Mirror.

Гарри и Меган Маркл уже не раз высказывались о проблемах цифровой среды. В ноябре 2025 года они подписали открытое письмо с призывом запретить разработку сверхинтеллекта на основе ИИ до тех пор, пока научное сообщество не придет к консенсусу о безопасности. К обращению присоединились Стивен Фрай, Ричард Брэнсон и Стив Возняк.

Также герцог заявил, что будущее ИИ должно служить людям, а не заменять их. По его словам, второго шанса у общества не будет.