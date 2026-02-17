Священник Постернак назвал Масленицу и сжигание чучела языческим грехом

Священнослужитель Андрей Постернак выступил с критикой масленичных гуляний, назвав сжигание чучела и разгульное веселье проявлением язычества.

Позиция церкви о языческих обрядах

Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак в своих высказываниях подчеркнул, что традиция широко праздновать Масленицу и сжигать чучело относится к оккультным практикам. Священник уточнил, что употребление блинов допустимо лишь в определенные дни, а народные гуляния церковь не одобряет.

Он охарактеризовал языческие масленичные обряды как полное безобразие и совершенно недопустимое в наше время явление. Иеродиакон Иоанн в свою очередь разъяснил, что Масленица не относится к церковным праздникам, а приходится на неделю перед Великим постом. Для христиан это время подготовки к посту, когда уже нельзя употреблять мясо.

Запреты в Книге Правил

Иеродиакон Иоанн обратился к Книге Правил. В этом источнике содержатся положения, прямо запрещающие участие в ритуальных языческих священнодействиях и празднествах. Речь идет о тех, кто «водят медведиц или иных животных на посмешище», занимаются гаданиями о счастье и судьбе, а также о колдунах, магах и экстрасенсах.

Священнослужитель подчеркнул, что религиозный компромисс между христианством и язычеством невозможен в принципе. Особую тревогу у него вызывает использование Масленицы как повода для загулов с обильным потреблением алкоголя.

Также страшным для души он назвал участие в языческих игрищах, в частности в обряде сжигания чучела, от которого, по его словам, «явственно попахивает серой». Такие зрелища ранят сердце христианина и наводят на грустные размышления о благочестии народа.

Народные традиции и приметы

Несмотря на позицию церкви, в народной среде сохраняется множество традиций и примет, связанных с Масленицей. На протяжении недели принято печь блины, ходить в гости, веселиться, петь и участвовать в массовых гуляньях. Разрешены молочные продукты, яйца и рыба, но под запретом мясо.

Не рекомендуется резать блины ножом, заниматься тяжелым физическим трудом в дни Широкой Масленицы, шить и гадать. С Масленицей связано множество погодных примет: тонкий ажурный первый блин сулит благополучную весну, мороз во вторник к богатому урожаю, снегопад в среду — дождливую весну, множество сосулек в четверг — к изобилию.

Ясная погода в Прощеное воскресенье при сожжении чучела означает, что год будет чистым и хорошим. Общая логика масленичных примет проста: чем холоднее и суровее неделя, тем лучше урожай — зима отдает последние силы, а весна их забирает.