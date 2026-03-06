Авито: почти каждый второй бизнес в России управляется женщиной

Ко Дню 8 марта Авито и Минэкономразвития представили первый комплексный обзор женского предпринимательства, зафиксировав рост числа бизнесвумен и изменение их роли в экономике. Количество женщин-предпринимателей в стране достигло 6,2 млн, что составляет 41,7% всех субъектов МСП.

В пресс-службе Авито рассказали, что прирост за год составил 300 тысяч человек, а ядро женского бизнеса (почти 53%) — это женщины 35-44 лет, которые стремятся совместить семью и карьеру.

Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова подчеркнула:

«Мы видим, что женское предпринимательство — это уже не нишевая история, а сложившийся сегмент МСП. Анализ данных выявил три устойчивых тенденции. Первая — осознанность: женщины меньше рискуют, больше учатся, делают ставку на социальную и креативную составляющие. Они реже берут кредиты и быстрее их закрывают. Всего 38% получателей заемных средств — женщины. Вторая — влияние на демографию: исследование показало, что запуск своего дела положительно влияет на решение о рождении детей. Чаще всего женщины принимают решение о запуске бизнеса во втором декрете. 53% женщин запускают бизнес после 35 лет, когда дети уже есть. И третья — преемственность: почти миллион россиянок строят бизнес вдолгую и хотят передать его детям».

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли отметил растущую роль женщин в бизнесе:

«Роль женщин в цифровом предпринимательстве уверенно растёт: за последние годы число новых женщин‑селлеров на Авито растёт значительно быстрее, чем среди мужчин. Эта динамика открывает перспективы для постепенного выравнивания гендерного состава предпринимателей на платформе — хотя уже сегодня доля женщин достигает внушительных 37 %. При этом женщины шире смотрят на свое дело и подключают не один канал, а добавляют продажи через соцсети, мессенджеры, лайв‑эфиры, создавая вокруг себя целые сообщества».

На Авито Товарах в 2025 году число женщин-продавцов выросло на 102%, при этом 60% предпринимательниц выбирают формат ООО, чтобы отделить личное имущество и повысить доверие партнеров, а внедрение ИИ-ассистентов Ави и Ави Pro помогает автоматизировать продажи. Растет присутствие женского бизнеса не только в традиционных сферах вроде красоты и детских товаров, но и в направлениях «готовый бизнес и оборудование», «автосервис», «запчасти».

География также меняется: 51% предпринимательниц работают из регионов, 49% — из городов-миллионников, в топ-10 вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Петербург, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области, Татарстан и Башкортостан.