Мойка78: Аналитики Сбера включили Петербург в топ 10 городов по ипотеке

Аналитики Сбера подвели итоги ипотечного кредитования на рынке новостроек в крупнейших городах России. Санкт-Петербург вошел в десятку лидеров по количеству оформленных сделок, уступив лишь Москве, которая занимает первую строчку рейтинга.

Как показало исследование СберАналитики, охватившее десять мегаполисов с наибольшим числом договоров долевого участия, за 2025 год в столице было оформлено 23,3 тыс. кредитов на покупку квартир. Санкт-Петербург расположился на второй позиции, войдя в группу крупнейших ипотечных рынков наряду с Краснодаром, Екатеринбургом и другими городами.

Примечательно, что, по данным Сбера, подавляющее большинство сделок (более 95%) по всей России прошло по льготной ставке ниже 10%. При этом в таких дорогих городах, как Москва, Владивосток и Санкт-Петербург, заметно выделяется доля заемщиков поколения Х (1967–1983 г. р.), которая достигает 23%. Эксперты связывают это с необходимостью более длительного накопления на первый взнос в условиях высоких цен на жилье.

В фокусе внимания специалистов также оказались гендерные различия. В целом по стране в самой молодой группе покупателей (зумеры) преобладают женщины. В сегменте с ежемесячным доходом выше 500 тыс. рублей в семи из десяти городов, включая Краснодар, где разрыв достигает 2,3 раза, женщины также чаще мужчин оформляют ипотеку.

Исследование СберАналитики, основанное на данных о предпочтениях миллионов клиентов, показало, что в десятку крупнейших ипотечных рынков новостроек также вошли Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Казань. Средний ежемесячный платеж по ипотеке в рассматриваемых городах составил 33,6 тыс. рублей, варьируясь от 59 тыс. в Москве до 27,2 тыс. в Ростове-на-Дону.

