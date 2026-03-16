Парки и скверы Петербурга проверят перед летним сезоном

Даниил Александров
Фото: abn.agency

На территории Санкт-Петербурга стартовала проверка городских парков, садов и скверов перед летним сезоном.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверит предприятия, которые обслуживают зеленые насаждения и памятники. В список вошли АО «Пушкинское», «Выборгское», «Центральное», «Нарвское» и «Озеленитель». Инспекторы сосредоточатся на участках, которые вызывали нарекания жителей и имели проблемы с благоустройством.

На балансе «Выборгского» находятся три крупных парка, 11 садов и больше 150 скверов, включая парк Сосновка и Шуваловский парк под охраной ЮНЕСКО. Эти территории часто обсуждают из-за состояния инфраструктуры и уборки, сообщает «Петербург2».

Инспекторы проверят качество озеленения и содержания за 2025 год, а также соблюдение законов подрядчиками. В прошлом году на зеленые зоны из бюджета выделили больше 5,5 миллиарда рублей. Аудиторы оценят эффективность трат и соответствие результатов ожиданиям людей. Работу координирует Егор Бушев, а вице-губернатор Евгений Разумишкин лично следит за проверками.

Интересное

ленобласть смерть полиция суд погода Россия петербург метро строительство ремонт пулково туризм деньги нарушения Роспотребнадзор ученые задержание Госдума бизнес невский проспект тепло Китай реставрация самолет мвд пенсионеры тарифы выплаты космос актер зарплата автобус форум кирилл поляков пенсия Александр Колесов юбилей депутаты квартира певица метрополитен сергей миронов россияне игорный бизнес рейд

