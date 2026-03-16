Парки и скверы Петербурга проверят перед летним сезоном

На территории Санкт-Петербурга стартовала проверка городских парков, садов и скверов перед летним сезоном.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверит предприятия, которые обслуживают зеленые насаждения и памятники. В список вошли АО «Пушкинское», «Выборгское», «Центральное», «Нарвское» и «Озеленитель». Инспекторы сосредоточатся на участках, которые вызывали нарекания жителей и имели проблемы с благоустройством.

На балансе «Выборгского» находятся три крупных парка, 11 садов и больше 150 скверов, включая парк Сосновка и Шуваловский парк под охраной ЮНЕСКО. Эти территории часто обсуждают из-за состояния инфраструктуры и уборки, сообщает «Петербург2».

Инспекторы проверят качество озеленения и содержания за 2025 год, а также соблюдение законов подрядчиками. В прошлом году на зеленые зоны из бюджета выделили больше 5,5 миллиарда рублей. Аудиторы оценят эффективность трат и соответствие результатов ожиданиям людей. Работу координирует Егор Бушев, а вице-губернатор Евгений Разумишкин лично следит за проверками.