Российские туристы не могут выехать из Грузии из-за лавин

На границе России и Грузии в районе Верхнего Ларса застряли около сотни российских туристов из-за опасности схода лавин. Движение по трассе было перекрыто для всех видов транспорта.

Дорогу закрыли из-за сильного снегопада на российско-грузинской границе в районе пункта пропуска Верхний Ларс. Из-за угрозы схода лавин движение по трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс полностью перекрыто для всех видов транспорта. Также закрыт участок Гудаури — Коби, пишет 360.ru.

По словам очевидцев, проезд закрыли на фоне сильного снегопада. Границу открывали ненадолго, но потом снова перекрывали. Тем, кто успел проехать, повезло, остальные ждут в зоне ожидания.