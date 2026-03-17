Прокуратура требует компенсации для пенсионера за падение на улице Турку

Прокуратура Фрунзенского района потребовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу 80-летнего пенсионера. Пострадавший сломал шейку бедра при падении на улице Турку.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению 80-летнего жителя Северной столицы. Было установлено, что 25 января 2025 года пенсионер получил перелом шейки бедра в результате падения на улице Турку. Пожилой мужчина долгое время находился на лечении и на данный момент проходит реабилитацию.

Результаты проверки показали, что причиной травмы стало ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территории ответственной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах пенсионера о взыскании компенсации морального вреда с СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Исковое заявление находится на рассмотрении.