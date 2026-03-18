Прокуратура добилась снижения температуры воды в доме на Ленинском проспекте

В ходе проверки специалисты установили, что в квартире заявителя в одном из домов на Ленинском проспекте температура горячей воды превышала 93 градуса. При этом нормативными требованиями предусмотрен диапазон 60–75 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района» произвело замену регулятора температуры в элеваторном узле. В настоящее время горячая вода в квартире жильца соответствует установленным нормативам.