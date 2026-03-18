Комбинат «Новгородхлеб» перестал быть главным хлебным предприятием региона  

В Великом Новгороде может прекратить существование хлебокомбинат «Новгородхлеб», основанный в 1944 году. После смены собственника производство остановилось, штат сократился до шести человек, а новый владелец накопил многомиллионные долги за электричество.

В 1990–2000-е годы «Новгородхлеб» фактически был монополистом на местном рынке. Этому способствовало несколько факторов. Модернизация оборудования, внедрение чешских, итальянских и немецких линий.

Местные СМИ писали, что в 2020 году предприятие уже не способно покрыть потребности региона, и на рынок стали активно заходить пекарни из Пскова и Санкт-Петербурга.

Новгородцы обнаружили на упаковках хлеба название петербургского ООО «Хлебопекарное предприятие № 1» в августе 2024 года. Власти подтвердили смену собственника и заверили, что новые владельцы планируют наращивать производство. Однако к марту 2026 года штат завода сократился до шести человек. От комбината остались лишь стены, а производственные мощности выкупили петербургские предприниматели, сообщает «ФедералПресс».

В феврале 2026 года «Новгородхлеб» отключили от электричества за долги. Как сообщили представители «ТНС энерго Великий Новгород», задолженность превысила 3,1 миллиона рублей, предприятие не платило с августа 2025 года. От реструктуризации долга собственник отказался.

Отметим, что выручка АО «Новгородхлеб» в 2024 году упала на 59% — до 122 миллионов рублей. В ларьках с фирменной вывеской теперь продают сладости, мясные изделия и сыр.