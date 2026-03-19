Работающие родители с двумя детьми получат возврат НДФЛ

С января 2026 года в России начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы.

В России введена новая мера поддержки для семей с детьми. Ежегодная семейная выплата фактически является возвратом части уплаченного НДФЛ. Работающие родители с двумя детьми могут рассчитывать на выплату при соблюдении условий по доходу. Как пояснил депутат Никита Чаплинв беседе NEWS.ru, среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. Подать заявление на получение средств можно с июня по октябрь.

Помимо этого, малоимущие семьи могут воспользоваться социальным контрактом. Чаплин отметил, что это не просто разовая выплата, а программа, направленная на повышение уровня самообеспечения. Полученные средства разрешено тратить на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, прохождение переобучения или выход из трудной жизненной ситуации.

Депутат также напомнил о праве на ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Они предоставляются семьям, где доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. В регионах дополнительно действуют компенсации за детские сады, льготное питание в школах и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.