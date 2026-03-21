Рынок обсуждает индексацию цен на продвижение недвижимости

Профессиональное сообщество, работающее с реализацией недвижимости, продолжает дискуссию о том, как онлайн-площадки формируют стоимость продвижения объектов. Поводом для обсуждения стало обращение отраслевых объединений в антимонопольную службу, связанное с изменением тарифов на одной из платформ в этом году. В компаниях, предоставляющих сервисы для размещения объявлений, настаивают, что корректировка цен продиктована объективными причинами и необходима для поддержания качества работы сервиса, как сообщает «Лента.ру».

Генеральный директор агентства недвижимости ОГРК Тимур Баратов назвал происходящее закономерным, отметив, что компании из разных отраслей сталкиваются с ростом затрат на маркетинг, аренду и другие статьи расходов, поэтому изменение цен не является исключительной ситуацией. В консалтинговой компании Kulik & Partners обратили внимание, что агентское вознаграждение привязано к стоимости объектов, которая в последнее время демонстрирует устойчивый рост, что нивелирует влияние колебаний расходов на продвижение.

В «Авито» пояснили, что пересмотр стоимости услуг обусловлен совокупностью факторов, включая увеличение издержек на эксплуатацию платформы и необходимость инвестировать в технологическое развитие, причем только в механизмы защиты пользователей и сделок за последние годы компания вложила более 15 миллиардов рублей.

Директор агентства «Этажи» из Киришей Ян Сахаровский и технический директор «Самолет Плюс Крым» Александр Сухарев заявили, что обоснованность повышения тарифов напрямую зависит от того, насколько эффективнее становятся инструменты платформы, будь то рост конверсии обращений в сделки, улучшение качества лидов или появление новых аналитических возможностей.

Директор агентства «Эксперт Недвижимость Крым» Руслан Юрявичюс добавил, что ценовая политика должна обладать гибкостью и соответствовать актуальной рыночной ситуации. Основатель московского агентства МОД Денис Гаджиев рассказал о распределении бюджета на продвижение между несколькими площадками, подчеркнув, что структура расходов у каждого участника рынка индивидуальна, при этом сами игроки признают, что, несмотря на активное использование цифровых каналов, основным источником привлечения клиентов остаются личные рекомендации и наработанная репутация.

Представитель «Авито» добавил, что итоговая стоимость для агентов и агентств может быть ниже за счет объема размещаемых объявлений, используемых тарифов или участия в программе прогрессивных скидок. В настоящее время обсуждается вариант индексации на уровне от 11 до 22 процентов в зависимости от региона и категории объекта, а в абсолютных цифрах, согласно тестовым расчетам, цена за размещение в зависимости от размера компании, типа и географии квартиры или дома может составлять от 150 рублей.