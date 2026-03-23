В Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета,

Жителей Санкт-Петербурга призвали пользоваться городским вайфаем из-за ограничений доступа в Интернет.

В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета, сообщил городской комитет по информатизации и связи в своем канале на платформе «Макс». В ведомстве подчеркнули, что не имеют полномочий на ввод таких ограничений.

Для доступа к сети комитет рекомендует использовать городской вайфай. Авторизация в Сети возможна по номеру телефона или через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.