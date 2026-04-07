Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в среду

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу распространила предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Северной столицы восьмого апреля. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.

Спасатели отмечают, что в такую погоду необходимо убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также закрыть окна. Эксперты советуют автомобилистам поставить машины в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В МЧС посоветовали водителям строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию в два-три раза по сравнению с летним сезоном и начинать торможение заранее. Специалисты предупреждают, что при резком торможении на скользкой дороге возможен занос и опрокидывание транспортного средства.