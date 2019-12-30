В Ленобласти дорожные службы переходят на усиленный режим работы

Дорожные службы Ленобласти, переведены на усиленный режим работы, потому что в начале нового года ожидается сильный мокрый снег и перепады температур.

Высота выпавшего снега 31 декабря, составит до трех сантиметров. Температура воздуха будет колебаться между –3 °С до +2 °С.

Как сообщили в дорожном комитете Ленобласти, в круглосуточном режиме готовы работать до 400 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. Соль разъедает лапы животных и негативно влияет на здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями.