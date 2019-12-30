Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Петербурге

Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Петербурге
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день 2019 года, во вторник 31 декабря в Петербурге будет отрицательная температура.

Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Западный ветер сменит направление на северо-западный. В течение дня температура воздуха будет понижаться. Ближе к 21:00 — 00:00 по московскому времени на улице будет прохладно, в районе минус 3−5 градусов. Снега в новогоднюю ночь не будет в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

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