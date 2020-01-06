В 2020 году на строительство больниц выделили почти 100 млрд рублей

В 2020 году на строительство больниц выделили почти 100 млрд рублей
Фото: https://pixabay.com/

Новые объекты здравоохранения появятся в 46 субъектах России.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем сообщается на сайте правительства России. Из федерального бюджета выделят 95 миллиардов рублей на строительство объектов здравоохранения в 46 субъектах страны – часть из них начнут возводить в 2020, другую в 2021 году и остальные в 2022 году. Власти надеются, что благодаря этому удастся повысить доступность и качество медицинской помощи.

Не уточняется, сколько больниц собираются построить в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова оценила ситуацию с медицинскими кадрам в России. Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с медкадрами в стране остается тревожной. За год привлечение медработников в отрасль составило 9 тысяч человек, но отток при этом был с таким же показателем.

больницы строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Якубовича философствовала голой в ванной
Парень вступился за женщину и погиб от рук агрессора
Доктор перечислил бесполезные народные методы лечения
БК «Зенит» обыграл «Цмоки-Минск»
В 2020 году на строительство больниц выделили почти 100 млрд рублей
«Холодное сердце-2» стал самым кассовым мультфильмом
В Госдуме обсудят поведение Жириновского, раздававшего деньги прохожим
В Хабаровске младенец насмерть замерз на балконе