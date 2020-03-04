Петербуржцев предупредили о сильном дожде и снеге

Этим вечером стоит быть внимательнее и осторожнее, выходя на улицу.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщили в главном МЧС России по Санкт-Петербургу. В среду вечером, предупреждают спасатели, в городе будет идти сильный дождь и мокрый снег. Они считают, что лучше воздержаться от прогулок и провести остаток дня дома.

Тем временем за окном плюс три градуса, ветер дует со скоростью семь метров в секунду. В четверг воздух прогреется до шести градусов, но дождь пока не планирует прекращать лить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.