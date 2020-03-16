В Петербурге не справляются с наплывом клиентов интернет-доставки продуктов

Сколько будет длится такая ситуация - неизвестно. Фото: pixabay.com

Сколько будет длится такая ситуация - неизвестно. Фото: pixabay.com

Супермаркеты, предоставляющие возможность совершать покупки онлайн, не выдерживают потока покупателей. «Окей» вовсе перестал принимать заказы, а «Перекресток» в 4 раза поднял минимальную сумму закупки.

Клиенты крупных супермаркетов рассказывают, что сделать заказ на сайте «Окея» нереально из-за огромного количества желающих. Интернет-портал попросту «падает» и не дает совершать покупки. Аналогичная проблема с приложением для смартфонов.

При этом сложности с совершением покупок онлайн наблюдаются уже несколько дней. Пользователи в социальных сетях предполагают, что курьеры уже сейчас работают в усиленном режиме, а заказов сделано на несколько дней вперед. Отметим, что в «Перекрестке» вовсе перестали доставлять продукты, если общая стоимость покупок менее 4 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы опустошают прилавки супермаркетов и в режиме «оффлайн».