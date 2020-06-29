В Петербурге в понедельник ожидается 24 градуса тепла

В понедельник, 29 июня, в Петербурге ожидается небольшая облачность без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер восточный и юго-восточный ночью будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, днем его порывы достигнут до 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, дне воздух прогреется до +24 градусов. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.