Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Нина Андреева. Фото: незарегистрированная Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков

В Петербурге скончалась автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева. В октябре она должна была отметить 82-й день рождения.

О смерти Нины Андреевой сообщила незарегистрированная Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков.

«24 июля 2020 года в городе Ленинграде после тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева», — сообщается на сайте партии.

Нина Андреева родилась 12 октября 1938 года в Ленинграде. Широкую известность приобрела после публикации статьи «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия». В письме она критиковала политику Горбачёва и выражала опасения по поводу перестройки. Манифест два дня обсуждался на заседаниях Политбюро и был перепечатан в 800 региональных и местных изданиях.

В разное время Андреева возглавляла Всесоюзное общество «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», Большевитскую платформу в КПСС и незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

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